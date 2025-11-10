Матвиенко поздравила сотрудников органов внутренних дел с праздником

История отечественной полиции богата примерами героизма и личного мужества, отметила председатель Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметила, что отечественная полиция имеет богатую историю, в которой множество примеров героизма.

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Отечественная полиция имеет богатую историю, в которой немало памятных страниц, ярких примеров героизма и личного мужества", - говорится в поздравлении.

Сотрудники органов внутренних дел, подчеркнула председатель СФ, самоотверженно ведут борьбу с преступностью, противостоят криминальной и террористической угрозам, а также решают задачи по укреплению правопорядка в стране, защите конституционных прав и свобод граждан, противодействию современным вызовам.

Как отметила Матвиенко, своей безукоризненной службой Родине они ежедневно доказывают, что "долг", "честь" и "справедливость" - это не просто слова. "Для сотрудников органов внутренних дел их ответственная и сложная работа является настоящим призванием, требующим профессионализма, специальных навыков, выдержки и исключительной самоотдачи. Славные традиции, заложенные ветеранами правоохранительных органов, сегодня являются ориентиром для молодого поколения", - написала председатель СФ.