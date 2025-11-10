МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Признание Киевом рода Романовых символом пропаганды "российского империализма" и запрет на его упоминание фактически "отменяет" саму Украину и ее историю, так как страна начала формироваться благодаря принятию этих земель в Русское государство. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

Как следует из материалов украинского Института национальной памяти, род Романовых признан на Украине символом пропаганды "российского империализма". В соответствии с законом местные власти обязаны изъять из общественного доступа все объекты культурного наследия и изменить географические названия, связанные с именем любого из династии Романовых.

"Запрет на Украине царского рода Романовых в рамках так называемого закона о декоммунизации превращает всю антироссийскую риторику киевского режима в театр абсурда. Это решение заставляет всерьез усомниться в когнитивных способностях нынешних украинских властей. Более того, отменяя все, что связано с династией Романовых, официальный Киев фактически отменяет саму Украину и ее историю", - сказал Волошин.

Он отметил, что династии Романовых украинцы обязаны не только заложенным основам промышленного и экономического потенциала, но и самим фактом своего существования.

При правлении династии Романовых произошло присоединение украинских земель к Русскому государству. В 1654 году на Переяславской раде было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, а гетман запорожских казаков Богдан Хмельницкий присягнул на верность царю Алексею Михайловичу. В последующие десятилетия в результате войн с Речью Посполитой и Османской империей при Романовых почти вся территория современной Украины постепенно вошла в состав Российской империи.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.