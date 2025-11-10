В ГД внесли проект обращения по поводу эскалации у границ Венесуэлы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение палаты проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу по поводу эскалации напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы. Документ предлагается рассмотреть на пленарном заседании 11 ноября, сообщил журналистам председатель комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Рванет или будет "пшик": как далеко зайдет Трамп в антивенесуэльском раже

На эту тему

"Комитет предлагает Совету Думы включить вопрос о рассмотрении проекта обращения в повестку дня пленарного заседания 11 ноября", - сказал депутат.

Как отмечается в проекте обращения, российские депутаты планируют призвать парламенты государств - членов ООН, международные парламентские организации и мировое сообщество решительно осудить усиление военного присутствия США в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями.