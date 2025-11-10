{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Токаев посетит Россию 11-12 ноября

Президенты РФ и Казахстана обсудят развитие российско-казахстанских отношений
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров 11-12 ноября обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня", - говорится в сообщении.

Токаев 11-12 ноября по приглашению Путина посетит РФ с госвизитом, в ходе которого планируется подписание важных двусторонних документов.

