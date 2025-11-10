{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Кремль рассчитывает на содержательный визит Путина в Индию до конца года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не забегать вперед, говоря о смысловом и документальном наполнении поездки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Булкин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Булкин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Индию планируется до конца 2025 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что в Кремле рассчитывают на содержательность визита.

"Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года. Надеемся, что это будет содержательный визит", - указал он. "Что касается его смыслового и документального наполнения, то не будем забегать вперед. Мы своевременно проанонсируем все те договоренности, которые планируется достигнуть", - ответил Песков на просьбу прокомментировать публикацию The Economic Times о подготовке России и Индии к подписанию соглашения о мобильности рабочей силы.

По данным газеты, документ о котором идет речь, готовится к подписанию на предстоящем в декабре российско-индийском саммите. Издание сообщает, что соглашение будет способствовать увеличению числа граждан Индии в России в ближайшие годы.

