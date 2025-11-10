{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Песков: переговоры по Украине зависли не по вине России

По словам пресс-секретаря президента РФ, европейские страны убеждают Киев в возможности выиграть военными средствами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Переговоры по Украине зависли не по вине России. Европейцы раззадоривают Киев, убеждая, что Украина может выиграть военными средствами. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что сейчас сложилась пауза [в переговорах по Украине]. Ситуация зависла не по нашей вине", - отметил представитель Кремля.

"Наши собеседники не дают дальше вести разговор. Их всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами", - указал Песков.

