{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: Путин не обсуждал с Орбаном итоги визита венгерского премьера в США

Обсуждения "не было на сей счет", отметил пресс-секретарь президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с премьером Венгрии Виктором Орбаном итоги его поездки в США и переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, обсуждения не было на сей счет", - сказал представитель Кремля.

Орбан посетил с визитом Вашингтон 7 ноября. На переговорах с Трампом обсуждались темы освобождения Венгрии от санкций США на поставки нефти и газа из РФ, а также перспективы российско-американского саммита в Будапеште. Принимая венгерского премьера в Белом доме 7 ноября, президент США выразил мнение, что главным препятствием для его новой встречи с Путиным является нежелание России прекращать боевые действия на Украине. По его словам, "основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВенгрияПесков, Дмитрий СергеевичОрбан, Виктор
Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
Москва завершает подготовку к госвизиту казахского лидера Касым-Жомарта Токаева, отметил пресс-секретарь президента России
Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
Читать полностью