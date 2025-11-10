Песков: Путин не обсуждал с Орбаном итоги визита венгерского премьера в США

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с премьером Венгрии Виктором Орбаном итоги его поездки в США и переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, обсуждения не было на сей счет", - сказал представитель Кремля.

Орбан посетил с визитом Вашингтон 7 ноября. На переговорах с Трампом обсуждались темы освобождения Венгрии от санкций США на поставки нефти и газа из РФ, а также перспективы российско-американского саммита в Будапеште. Принимая венгерского премьера в Белом доме 7 ноября, президент США выразил мнение, что главным препятствием для его новой встречи с Путиным является нежелание России прекращать боевые действия на Украине. По его словам, "основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться".