Шойгу: РФ надеется на закладку корпуса первого блока АЭС "Эд-Дабаа" 19 ноября

К строительству атомной станции привлечено порядка 3 500 египетского персонала

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Россия надеется, что 19 ноября состоится успешная закладка корпуса энергоблока №1 АЭС "Эд-Дабаа" в Египте. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на консультациях с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой.

"Надеюсь, что событие, которое мы ждем 19 ноября, это закладка корпуса первого блока, состоится успешно", - отметил он.

По словам Шойгу, к строительству атомной станции привлечено большое количество египетского персонала, порядка 3 500 человек.

Ранее в пресс-службе Росатома сообщили, что корпус реактора для энергоблока №1 АЭС "Эд-Дабаа" доставлен на стройплощадку.

АЭС "Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте. Она строится в городе Эль-Дабаа в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира. АЭС состоит из 4 энергоблоков мощностью по 1 200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200 поколения III+, которые являются новейшими технологиями и уже имеют успешно работающие опорные станции. АЭС "Эль-Дабаа" строится в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года.

В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых 10 лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.