Ульянов: мораторий на ядерные испытания позволит США быть на равных с РФ и КНР

Постпред России при международных организациях в Вене подчеркнул, что Москва всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 10 ноября. /ТАСС/. Желание США быть "на равных с РФ и КНР" можно легко осуществить, сохраняя мораторий на ядерные испытания. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на 65-й сессии Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

"Мы, конечно же, обратили внимание на то, что США хотят "быть на равных" с Россией и Китаем. Это вполне понятное стремление. Причем его легко реализовать. Для того, чтобы быть на равных в вопросе о ядерных испытаниях, надо просто придерживаться национального моратория, как это делают Москва и Пекин", - сказал он.

Постпред подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по ДВЗЯИ, планов отойти от них нет. Вместе с тем еще в 2023 году президент РФ Владимир Путин объявил, что в случае, если США либо другие государства - участники Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия.

Ульянов пояснил, что позиция США по этому фундаментальному вопросу остается невнятной, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам РФ поручено собрать дополнительную информацию в отношении возможных планов Вашингтона возобновить испытания ядерного оружия. Представители же США могли бы использовать нынешнюю сессию Подготовительной комиссии, чтобы дать соответствующие четкие и подробные пояснения, РФ считает это принципиально важным, заключил дипломат.