Косачев назвал прекрасными отношения России и Пакистана

Заместитель председателя Совета Федерации встретился с послом республики в РФ Файсалом Ниазом Тирмизи

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Пакистана в настоящее время находятся в прекрасном состоянии, развиваются межпарламентские контакты. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на встрече с послом Пакистана в РФ Файсалом Ниазом Тирмизи.

"У нас, сенаторов Российской Федерации, было налажено плодотворное взаимодействие с вашим предшественником, господином Джамали. И то, что наши двусторонние отношения в целом сейчас находятся в прекрасном состоянии, то, что хорошо развиваются межпарламентские контакты, во многом заслуга профессиональной дипломатии посольства Исламской Республики Пакистан в РФ и, разумеется, посольства РФ в Пакистане", - отметил он.