Главу Минстроя Карелии освободили от должности

Это связано с переходом Александра Федоричева на пост директора регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами КЭО

Редакция сайта ТАСС

Александр Федоричев © Официальный сайт Республики Карелия

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков освободил Александра Федоричева от должности руководителя республиканского Минстроя. Это связано с его переходом на пост директора регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами КЭО, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В октябре Парфенчиков сообщил, что группа компаний "Эколайн" вышла из состава учредителей "Карельского экологического оператора". В связи с этим организация перешла в государственное управление. Позже руководитель республики сообщил, что совет директоров КЭО поддержал кандидатуру Александра Федоричева на должность директора КЭО.

"Своим указом Глава Республики Карелия освободил 10 ноября 2025 года Александра Леонидовича Федоричева от должности члена Правительства Республики Карелия - Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в связи с переходом на другую работу. Как ранее Артур Парфенчиков сообщил в своем Telegram-канале, Александр Федоричев будет назначен на должность руководителя "Карельского экологического оператора", - сказано в сообщении.

В правительстве добавили, что исполнение обязанностей министра с 11 ноября возложат на первого замминистра Виталия Сергеева.

Александр Федоричев возглавил Минстрой Карелии в апреле. Ранее он руководил отделом ЖКХ администрации Прионежья, госкомитетом по вопросам развития местного самоуправления, был заместителем министра строительства, ЖКХ и энергетики республики.