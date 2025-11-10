ГД рассмотрит обращение по поводу эскалации у границ Венесуэлы

Госдума планирует обсудить этот вопрос 11 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 11 ноября рассмотрит проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу по поводу эскалации напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"По решению Совета Государственной думы рассмотрим обращение к парламентам государств - членов ООН и международным парламентским организациям 11 ноября", - сказал Володин журналистам.

Как отмечается в проекте обращения, депутаты Госдумы планируют призвать парламенты государств - членов ООН, международные парламентские организации и мировое сообщество "решительно осудить усиление военного присутствия Соединенных Штатов Америки в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями".

В документе также указано, что депутаты "выражают твердую поддержку и солидарность руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, подчеркивают важность ее стабильного и независимого развития". "Международное сообщество должно незамедлительно и безоговорочно осудить угрозы силой и ее применения в отношении Венесуэлы и выступить за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна как зоны мира, стабильности и сотрудничества", - подчеркивается в проекте обращения.

Также Госдума может призвать США воздержаться от эскалации напряженности у границ Венесуэлы и искать решения проблемы трансграничной преступности через диалог. В проекте обращения подчеркивается, что "агрессивные и провокационные действия Вашингтона" противоречат нормам международного права и "приводят к опасному росту напряженности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна".

"Республика сегодня находится в тяжелейшей ситуации вызовов и борьбы за собственный суверенитет. Мы видим, как там пытаются извне навязать марионеточную власть, расколоть общество. Граждане Венесуэлы сделали свой выбор в пользу независимости, с которым мировое сообщество должно считаться", - добавил Володин.