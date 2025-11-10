Шойгу: Россия в 2026 году проведет первый международный форум по безопасности

Это будет масштабное мероприятие, отметил секретарь Совета безопасности РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Россия планирует провести первый международный форум по безопасности в 2026 году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на консультациях с советником президентом Египта по национальной безопасности Файзой эль-Нагой.

"В следующем году в Москве под эгидой Совета безопасности РФ планируем провести первый международный форум по безопасности. Это будет масштабное мероприятие", - сказал он.

По словам Шойгу, Россия удовлетворена тесным взаимодействием с Египтом по линии советов безопасности. "В текущих условиях важно развивать сотрудничество в сфере безопасности не только в двустороннем, но и в многостороннем формате", - добавил он.