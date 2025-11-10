ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ГД 11 ноября рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за диверсии

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, соавторами инициативы стали депутаты всех фракций
14:44

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 ноября рассмотрят во втором чтении законопроект, усиливающий уголовную ответственность за диверсии, в том числе вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная дума 11 ноября планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, направленный на усиление защиты страны от диверсионно-террористических угроз", - сказал Володин журналистам.

Документ внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Предлагается дополнить статью 281.1 (содействие диверсионной деятельности) положением, предусматривающим введение уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы.

Также проектом предусмотрены изменения в статью 205.1 (содействие террористической деятельности). Предлагается установить уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. За такое преступление также может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или пожизненное заключение. Предлагается снизить до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, за организацию террористического сообщества, за диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание, включив в него участие в диверсионном сообществе. Нововведения предусматривают и требование отбыть 75% назначенного судом срока для условно-досрочного освобождения осужденных за совершение диверсий, содействие диверсионным действиям, прохождение обучения для последующего осуществления диверсий, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Предполагается, что виновным в совершении указанных преступлений не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусматривают соответствующие статьи.

"Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан. В условиях специальной военной операции решение таких задач требует от нас дополнительных действий", - отметил Володин. Он подчеркнул, что соавторами инициативы стали депутаты всех фракций. "Это говорит о том, что мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз", - добавил председатель Госдумы. По его словам, "в настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов". "Для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры. Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков", - подчеркнул Володин. 

