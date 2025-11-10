Пассажиры парома Sea Bridge получат компенсацию

В генконсульстве России отметили, что по информации Управления безопасности провинции Трабзон, формального запрета на сход пассажиров с судна не вводилось

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

АНКАРА 10 ноября. /ТАСС/. Пассажиры парома Sea Bridge, который совершил первый после многолетнего перерыва рейс из турецкого Трабзона в Сочи, но не получил разрешения на заход в российский порт, смогут получить компенсацию и сойти на берег. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Трабзоне.

"10 ноября консул встретился с находящимися на борту росгражданами и провел переговоры с представителями перевозчика. Пассажирам переданы контакты местных адвокатов для возможного последующего обращения с претензиями к компании-перевозчику. Генеральное консульство России в Трабзоне продолжает поддерживать постоянный контакт с местными властями, компетентными органами провинции, перевозчиком и российскими гражданами до полного урегулирования ситуации. Вечером 10 ноября достигнута договоренность о выплате каждому пассажиру денежной компенсации, после чего они собираются покинуть судно и самостоятельно вернуться в Россию", - сообщили в диппредставительстве в ответ на запрос ТАСС о ситуации с паромом.

Также в генконсульстве отметили, что "по информации Управления безопасности провинции Трабзон, формального запрета на сход пассажиров с судна не вводилось, и граждане могли покинуть паром, однако без возможности последующего возвращения на него".

В диппредставительстве напомнили, что паром с 18 гражданами Российской Федерации на борту прибыл в порт Трабзона 9 ноября 2025. "Генконсульство оперативно установило контакт с находящимися на борту российскими гражданами и представителями компании-перевозчика. Было подтверждено, что пассажиры размещены в каютах, обеспечены горячим питанием и необходимыми удобствами", - добавили дипломаты.

Паром Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. На его борту было 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ. Судно было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.