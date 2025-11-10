Ульянов: США не уточнили позицию по ядерным испытаниям на заседании ОДВЗЯИ

Американская делегация сосредоточилась на технических и финансовых вопросах, указал постоянный представитель России при международных организациях в Вене

ВЕНА, 10 ноября. /ТАСС/. США на заседании Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) отказались прояснять свою позицию касательно проведения испытаний ядерного оружия. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"На сегодняшнем заседании Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ США вновь не смогли прояснить и объяснить свою позицию по ядерным испытаниям", - написал он в своем Telegram-канале.

"Вместо этого американская делегация сосредоточилась на технических и финансовых вопросах, а также на обвинении России в предполагаемых ядерных испытаниях (как всегда, без предоставления каких-либо доказательств)", - продолжил постпред. "Нехорошо и довольно странно", - заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.