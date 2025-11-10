Захарова назвала политический заказ двигателем работы Би-би-си

Любая тема может стать поводом для вброса, указала официальный представитель МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Би-би-си и им подобные научились выдавать черное за белое и наоборот, а собственные фейки создают в промышленных масштабах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вот уже второй день весь медийный (и не только) мир будоражит новость: генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и глава новостного подразделения корпорации Дебора Тернесс ушли в отставку, - отметила дипломат в своем Telegram-канале. - Бывший внештатный советник редакционного комитета Би-би-си Майкл Прескотт на прошлой неделе сообщил, что Би-би-си для своего фильма "Трамп: второй шанс" смонтировала речь Дональда Трампа таким образом, будто бы президент США призывал к штурму Капитолия 6 января 2021 года". По ее словам, Прескотт дал понять, что Би-би-си хотела ложью и прямой подтасовкой повлиять на внутриполитическую жизнь в США.

"Би-би-си и им подобные научились выдавать черное за белое и наоборот, а собственные фейки клепают в промышленных масштабах, - обратила внимание Захарова. - Любая тема может стать поводом для вброса. Политический заказ и чудеса монтажа становятся главным движителем псевдожурналистики. Репортеры прошлого, в том числе британские, прокляли бы своих нынешних последователей. И до самого последнего времени все эти фейкоделы чувствовали себя совершенно безнаказанно".