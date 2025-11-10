Постпредство РФ: запрет многократных виз вызван страхом ЕС перед правдой

Российская дипмиссия отметила, что ЕК вновь прямо опровергла собственные заявления о том, что ограничительные меры якобы не направлены против простых россиян

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Введенный Евросоюзом запрет на выдачу многократных виз россиянам вызван страхом чиновников ЕС перед тем, что в ходе туристических обменов и контактов между людьми европейцы узнают правду о России. Об этом говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.

"Вызывают недоумение и неуклюжие попытки оправдать указанные шаги надуманными обвинениями в адрес России и ее граждан в причастности к неким "диверсиям", "дезинформации" и "вторжению дронов в ЕС" или "потенциальному злоупотреблению визами для продвижения пропаганды", - заявили в постпредстве.

"Это свидетельствует о явном страхе тех, кто принимает подобные решения, в отношении продолжения туристических обменов и контактов между простыми людьми. Ведь тогда граждане стран Евросоюза смогут воочию убедиться в том, что информация о России, которую распространяет евробюрократия, не соответствует действительности", - подчеркнули в постпредстве.

Российская дипмиссия отметила, что таким образом Еврокомиссия вновь прямо опровергла собственные "лицемерные заявления о том, что ограничительные меры ЕС якобы не направлены против простых россиян".

6 ноября Еврокомиссия приняла решение о фактическом запрете выдачи многократных виз гражданам России.