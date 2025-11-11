Пушков: участие в украинском конфликте снизило роль ЕС в мировой политике

Вопреки расчетам Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина, полагавших, что жесткое противостояние с Россией прибавит Европе веса на мировой арене, оно его только убавило, отметил сенатор

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Участие в украинском конфликте еще сильнее снизило роль Европы в мировой политике. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-президента Финляндии Саули Ниинистё.

"Новые центры силы предпочитают иметь дело с США, чем с приходящей в упадок Европой. Парадоксальным образом участие в украинском военном конфликте еще более снизило наметившееся еще до него снижение роли ЕС в мировой политике, поскольку ЕС разорвал контакты с таким членом "большого треугольника", как Россия", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вопреки расчетам Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина, полагавших, что жесткое противостояние с Россией прибавит Европе веса на мировой арене, оно его только убавило. Это косвенно признает бывший президент Финляндии.

"ЕС отказался от дипломатии в пользу войны, замкнулся на Украине и враждебности к России и закономерно платит за это цену. И чем дальше он будет идти по этому пути, тем меньше будет его глобальная роль", - подчеркнул сенатор.