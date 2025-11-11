Токаев анонсировал открытие в Москве Сквера казахстанско-российской дружбы
04:20
обновлено 04:56
АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ближайшее время в Москве появится Сквер казахстанско-российской дружбы.
"Символом прочных и дружественных связей между двумя странами стало торжественное открытие Аллеи вечной дружбы Казахстана и России в Астане в этом году. В ближайшее время будет открыт Сквер казахстанско-российской дружбы в Москве", - говорится в статье Токаева "Вечная дружба - путеводная звезда для наших народов", опубликованной в "Российской газете".