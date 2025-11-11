Шойгу обсудил с главой МИД Египта актуальные международные вопросы

Секретарь Совета Безопасности РФ прибыл в Каир 9 ноября во главе межведомственной делегации

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу обсудил на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты актуальные региональные и международные вопросы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"В ходе встречи с египетскими партнерами обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам", - отмечается в сообщении.

Шойгу прибыл в Каир 9 ноября во главе межведомственной делегации. Накануне он также провел встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси и его советником по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой.