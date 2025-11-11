Эксперт Куприянов указал на тенденцию к снижению конфликтности в Евразии

СТАМБУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов указал на средневременной тренд на снижение конфликтности в Евразии. Он также отметил, что после окончания украинского конфликта откроется окно возможностей.

"Есть глобальные тренды в Евразии, на которые государства не могут повлиять, могут к ним приспособиться, слегка их корректировать в своих интересах. Прежде всего, это средневременной тренд на снижение конфликтности в Евразии. Утверждение может показаться парадоксальным, но по сути у нас сейчас в Евразии есть только два долговременных и явно неразрешимых конфликта. Это конфликт между Израилем и Палестиной, Израилем и его соседями, и конфликт Пакистана и Индии", - сказал аналитик на сессии XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Куприянов добавил, что продолжается украинский конфликт, но в обозримом будущем он явно закончится. "Уже закончилась война в Афганистане, закончилась война в Сирии. Мы наблюдаем сейчас сближение между Индией и Китаем, то есть после окончания украинского конфликта у нас откроется окно возможностей, которое какое-то время просуществует, и надо им воспользоваться", - подчеркнул эксперт.

Среди других глобальных трендов в Евразии Куприянов назвал изменение глобальной торговли и глобальных цепочек, демографию, внедрение новых технологий и искусственного интеллекта.

XVI Азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай", организованная в партнерстве с Институтом Анкары, проходит в Стамбуле 10-11 ноября. В мероприятии принимают участие более 40 экспертов из разных государств. Тема нынешней конференции: "Евразия в разобщенном мире". Как отметили в клубе "Валдай", Азиатская конференция стала "первым масштабным мероприятием клуба после триумфального XXII ежегодного заседания, которое прошло в сентябре - октябре 2025 года в Сочи".