Володин заявил, что мир не должен вернуться к колониальному прошлому

Председатель Госдумы подчеркнул, что в настоящий момент многое зависит "от каждой страны, от национальных парламентов"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Парламентарии всех стран должны вспомнить про свою ответственность перед избирателями, чтобы мир не вернулся к колониальному прошлому. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обращение палаты к парламентам стран ООН и мировому сообществу по поводу эскалации напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы.

"Мы не должны позволить, чтобы вновь мир вернулся к колониальному прошлому, - сказал Володин. - В этом и состоит смысл нашего обращения ко всем национальным парламентам. Надо просыпаться тем, кто просто забыл свою ответственность перед своими избирателями, гражданами, представляя разные партии, разные парламенты, разные страны".

Председатель Госдумы подчеркнул, что в настоящий момент многое зависит "от каждой страны, от национальных парламентов". "Все хотят жить в многополярном мире, и он уже состоялся по факту, а это значит, больше должно быть справедливости. Вот за это мы боремся, потому что только в многополярном мире, в справедливом мироустройстве можно народам определять свое будущее", - добавил он.