Володин: депутаты единогласно решили лишить неприкосновенности Вороновского

Перед законом все равны, отметил председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на закрытой части пленарного заседания дали согласие на снятие иммунитета и возбуждение уголовного дела в отношении депутата "Единая Россия" Анатолия Вороновского. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что решение было принято единогласно.

"Перед законом все равны. И те аргументы, которые прозвучали сегодня в выступлении Генерального прокурора, все депутаты единогласно поддержали, дав согласие о снятии иммунитета и возбуждении уголовного дела в отношении Анатолия Владимировича Вороновского", - сказал Володин, его слова размещены на сайте Госдумы.

Согласно принятому депутатами постановлению, размещенному в думской базе, в отношении Вороновского может быть возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Депутат Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 31 октября генпрокурор Александр Гуцан внес в палату парламента представление о даче согласия на лишение депутата неприкосновенности.