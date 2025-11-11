Кириенко: Мах открывает доступ к недоступным через зарубежные сервисы услугам

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что государство может доверять этим технологиям

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Государство сможет надежно оказывать через мессенджер Мах целый комплекс услуг, которые не могут быть доступны через иностранные платформы. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил в интервью проекту "НЬЮМ ТАСС".

"Это, конечно, колоссальные возможности, поскольку государство может доверять технологиям, заложенным в национальный мессенджер. Это означает, что через него государство может оказывать огромный комплекс услуг, которые мы не можем себе позволить оказывать через иностранные платформы", - сказал Кириенко, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, это касается, например, перспектив подтверждения личности, приобретения билетов на самолет или поезд, замены студенческого билета или водительских прав, предоставления согласия в поликлинике и других госуслуг. "Россия сегодня по таким цифровым государственным сервисам точно одна из мировых лидеров, что тоже дает чувство гордости", - подчеркнул Кириенко.