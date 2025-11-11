Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Президент РФ и Шавкат Мирзиёев обсудили крупные проекты России и Узбекистана, в том числе в энергетике

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону совместные крупные проекты двух стран, в том числе в сфере энергетики. О содержании беседы информирует пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики, - указывается в сообщении российской стороны. - Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, весомая практическая отдача от проведенного в октябре сего года в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана".

Кроме того, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы международной повестки. "Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях" - говорится на сайте Кремля.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений", - сообщает российская сторона о повестке разговора.