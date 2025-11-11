В Ростовской области назначили нового главу УФНС

Алексей Могила назначен вместо Андрея Мосиенко, задержанного по делу о взятке должностному лицу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Алексей Могила назначен на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области, соответствующая информация размещена на официальном сайте регионального ведомства. Могила назначен вместо Андрея Мосиенко - экс-руководителя УФНС, задержанного по делу о взятке должностному лицу.

В июне руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Ростовской области Мосиенко был задержан в Воронеже по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере).

"Могила Алексей Николаевич с ноября 2025 года - руководитель управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области", - следует из опубликованной на сайте регионального ФНС информации.

Отмечается, что ранее Могила руководил управлением Федеральной налоговой службы по городу Севастополю, до этого занимал должность замруководителя этого управления.