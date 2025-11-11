Посол РФ надеется, что ФРГ не добавит борьбу с советскими памятниками в политику

Сергей Нечаев напомнил, что воинские захоронения и мемориалы времен СССР защищены двусторонними межправительственными соглашениями между Советским союзом, РФ и Германией

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев выразил надежду на то, что германская сторона не последует примеру отдельных европейских стран и не превратит борьбу с советскими воинскими захоронениями в фактор государственной политики.

На прошлой неделе в Берлине прошел симпозиум, на котором обсуждалась роль советских памятников в современных геополитических условиях. Особое внимание участники уделили их правовым, политическим и культурным аспектам, а также возможному изменению концепции мемориалов и правовых оснований их существования в Германии. Организаторами симпозиума выступили посольства Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в ФРГ, а также ряд культурных и исторических объединений, включая украинский институт в Германии. Финансовую поддержку оказало Министерство иностранных дел ФРГ.

"Мы обратили внимание на эти посиделки. Я думаю, что очередными псевдоразмышлениями дело и кончится", - сказал Нечаев журналистам, отвечая на вопрос о возможной реакции российской стороны. Дипломат отметил, что "советские воинские захоронения и памятники защищены как в международном плане в рамках соответствующих двусторонних межправительственных соглашений между СССР, РФ и Германией, так и законодательством по охране памятников".

"Я надеюсь, что у берлинских, да и у германских властей в целом хватит рассудительности и здравого смысла, чтобы не идти по пути тех восточноевропейских стран, которые присутствовали на этой посиделке, и не превращать борьбу с советскими воинскими захоронениями в фактор государственной политики, как это имеет место сейчас в той же Польше и в прибалтийских странах, где занимаются откровенным вандализмом в отношении наших памятных знаков", - констатировал посол РФ. "Надеюсь, что на этом все и закончится", - заключил он.

11 ноября в Берлине в парке Тиргартен прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам по случаю 80-й годовщины со дня открытия памятника. В мероприятии приняли участие посол России в Германии, дипломаты ряда посольств стран СНГ, сотрудники российской дипмиссии, учащиеся общеобразовательной школы при посольстве РФ в ФРГ, многочисленные соотечественники, германские активисты и неравнодушные граждане ФРГ. Нечаев отметил, что в последнее время отсутствие официальных представителей руководства Германии на подобных мероприятиях, "к сожалению, стало нормальным". Тем не менее, по его словам, историко-мемориальная работа, в том числе работа по сохранению советских воинских захоронений, ведется.

О советских памятниках в Берлине

ФРГ, подписав с Советским Союзом в 1990 году Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, обязалась во имя памяти павших воинов Красной армии чтить и обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений.

Памятник советскому Воину-освободителю в Трептов-парке - это 40-тонная статуя высотой 12 м, отлитая из бронзы. Мемориал представляет собой фигуру солдата, который стоит на обломках свастики, держа одной рукой меч, а другой - маленькую девочку. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он был открыт в мае 1949 года, отреставрирован в 2004 году.

Композиция в Тиргартене - более старый монумент, он находится в непосредственной близости от главных достопримечательностей города. Открыт в 1945 году на месте братской могилы советских солдат, отдавших свои жизни при взятии Берлина. По разным данным, там захоронены останки от 2 тыс. до 2,5 тыс. воинов.

Еще один мемориальный комплекс располагается в районе Панков, он был возведен в 1947-1949 годах В центре мемориала находится обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг него установлены 100 бронзовых досок с именами павших. Там же расположены восемь полей захоронений, где покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии германской столицы.