Постпреды России, КНР и Ирана встретились с главой МАГАТЭ

Российский постоянный представитель в Вене Михаил Ульянов рассказал, что целью встречи был обмен с Рафаэлем Гросси и его командой мнениями о предстоящей сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 11 ноября. /ТАСС/. Постоянные представители России, Китая и Ирана при международных организациях в Вене провели встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом заявил российский постпред в Вене Михаил Ульянов.

"Постоянные представители Китая, Ирана и России встретились сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и его командой, чтобы обменяться мнениями о предстоящей сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - написал он в своем Telegram-канале.

Очередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ пройдет 17-21 ноября в Венском международном центре, ее тема пока не объявлялась.