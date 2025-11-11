Путин проводил Токаева до машины после окончания неформальной встречи в Кремле

Президенты России и Казахстана продолжали диалог на ступенях Сенатского дворца

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин лично проводил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева из Сенатского дворца в Кремле, где 11 ноября у глав государств проходила неформальная встреча.

На ступенях дворца лидеры двух стран продолжали увлеченный диалог.

Путин проводил Токаева до автомобиля - в России Токаев пользуется Aurus, - после чего руководители двух стран обменялись крепким рукопожатием и на прощание обнялись.

Токаев находится в РФ с высшим по статусу - государственным визитом. Официальные протокольные церемонии и переговоры намечены на 12 ноября - они пройдут также в Кремле, но уже по соседству, в Большом Кремлевском дворце. Там запланированы официальные встречи, беседы в узком составе, российско-казахские переговоры, а также подписание пакета двусторонних документов и государственный обед от имени президента РФ.