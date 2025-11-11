Путин и Токаев проведут официальные переговоры в Кремле

Лидеры России и Казахстана обсудят экономическое, политическое и культурно-гуманитарное сотрудничество

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 ноября проведут переговоры, на которых обсудят экономическое, политическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, планируется также обсудить основные темы региональной и глобальной повестки дня. Не исключено, что Путин также проинформирует Токаева о событиях на фронте и процессе мирного урегулирования на Украине. Представитель Кремля отмечал, что Москве было бы интересно узнать результаты переговоров Токаева и президента США Дональда Трампа, но в случае, если лидер Казахстана сам захочет об этом рассказать.

Помимо этого, к подписанию готовится ряд документов о взаимном сотрудничестве и совместное обращение президентов к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по ВКС.

Токаев находится в РФ с двухдневным - высшим по статусу - государственным визитом. 11 ноября прошла неформальная часть визита лидера Казахстана, который завершился ужином в кремлевской квартире, расположенной в Сенатском дворце - официальной резиденции главы государства. Трапезы в таком месте удостаивались немногие визави главы российского государства, такой жест - знак большого доверия и отличных отношений между лидерами.