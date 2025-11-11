Пушков прокомментировал слова главы МИД Эстонии о якобы угрозе от РФ

Подобные заявления показывают, насколько Таллин неадекватно оценивает свою роль в мировой политике, считает сенатор

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эстония неадекватно представляет свою роль в мировой политике. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывания главы МИД балтийской республики Маргуса Цахкны о якобы российской угрозе.

"Удивительное заявление сделал глава МИД Эстонии, демонстрирующее, насколько неадекватно в Таллине представляют роль своей страны в мировой политике. Речь о Китае, куда министр совершил визит, в ходе которого пытался втолковать китайской стороне, будто "Россия представляет экзистенциальную угрозу Европе и Эстонии", - написал сенатор в Telegram-канале.

По мнению Пушкова, в Пекине, зная цену риторике западных стран, вряд ли воспринимают ее всерьез, "тем более что уже слышали подобные заклинания и от других европейцев, рангом повыше", но от этого свою политику в отношении России не изменили.

"Казалось бы, и дело с концом. Съездил, сказал и уехал. Но нет: министр из страны с населением в 1,3 млн человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить. Звучит это так: "Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить". Это, конечно, перл. То есть, если Пекин сразу же после визита эстонского министра не бросится "решать вопросы" с Россией, иными словами, не начнет разрушать отношения налаженного стратегического партнерства с Москвой, то у КНР не будет хороших отношений с Эстонией! Какой кошмар", - добавил он.