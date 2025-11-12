Временный поверенный Иванов: РФ и Турция могут организовать саммиты

Визиты лидеров и министров стран организуют, если понадобится такая необходимость

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Контакты России и Турции на высшем и высоком уровнях пока не запланированы, но при необходимости они в любой момент могут быть организованы. Об этом заявил ТАСС временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Что касается визитов на высоком и высшем уровне, пока такие визиты не запланированы, но они могут быть организованы в любой момент при наличии необходимости, взаимной заинтересованности и по согласованию сторон, - отметил Иванов. - Вместе с тем, лидеры наших стран, министры национальных дел, они находятся также на постоянной связи по телефону".

"Вы знаете, у нас сохраняется довольно интенсивный делегационный обмен между нашими двумя странами, в том числе на уровне руководства МИД, потому что Россия и Турция, как два зрелых, уважающих друг друга партнера, они хорошо знают и чувствуют свои национальные интересы и умеют взаимодействовать на стыке этих национальных интересов, - сказал он. - Поэтому практически по всем направлениям двустороннего взаимодействия у нас сохраняется очень хороший, продуктивный диалог".

XVI Азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай", организованная в партнерстве с Институтом Анкары, проходила в Стамбуле 10-11 ноября.