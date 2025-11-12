IFQ: Путин показал свое превосходство над европейскими лидерами
Редакция сайта ТАСС
02:02
РИМ, 12 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Украине стал для Европы "болезненным унижением". Президент России Владимир Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами, которые были уверены в своей непобедимости. Об этом пишет газета IL Fatto Quotidiano.
Издание отмечает, что ранее они дерзко требовали от России вывода войск со всех подконтрольных территорий, но после успехов российской армии в зоне СВО вынуждены искать перемирия с Москвой.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Также военнослужащие Восточной группировки войск развили наступление после освобождения населенного пункта Новое. Позже ВСУ признали отступление из ряда населенных пунктов.