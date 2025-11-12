Песков: в Кремле видели приветствие Токаева Трампу
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле видели приветствие лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева американскому коллеге Дональду Трампу во время визита в Вашингтон.
"Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить", - отметил Песков "Коммерсанту", отвечая на вопрос, добавив, что не видит в приветствии "ничего странного".
Ранее в ходе саммита Центральная Азия - США Токаев назвал Трампа великим государственным деятелем.
Токаев находится в РФ с высшим по статусу - государственным визитом. Как ранее сообщал Песков, официальная программа визита начнется в среду. Так, лидеры проведут переговоры, на которых обсудят экономическое, политическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также будет дан государственный обед от имени президента России.