Временный поверенный Иванов: РФ и Турция пока не решили проблемы с расчетами

Ведомства ведут плотные переговоры, отметил дипломат

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Москва и Анкара пока не решили все проблемы во взаиморасчетах из-за влияния санкций, по этой проблеме проводятся плотные переговоры. Об этом заявил ТАСС временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"К сожалению, до конца эти проблемы разрешить не удалось. Как вы знаете, эти проблемы вызваны незаконными односторонними санкциями, введенными в отношении нашей страны. Поэтому наши соответствующие ведомства ведут переговоры, переговоры очень плотные, предметные по данному вопросу", - сказал Иванов.

"Проблемы остаются, они, конечно же, мешают, но, тем не менее, наши торгово-экономические отношения развиваются поступательно", - добавил он.

Конференция клуба "Валдай", организованная в партнерстве с Институтом Анкары, проходила в Стамбуле 10-11 ноября.