В Приангарье депутаты поддержали переход на одноуровневую систему МСУ

Планируется, что в регионе будет 10 городских и 32 муниципальных округа

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области поддержали законопроект о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) в регионе. Об этом сообщил на сессии спикер регионального парламента Александр Ведерников.

Законопроект был разработан ассоциацией муниципальных образований Иркутской области и вынесен на сессию 12 ноября в первом чтении.

"Решение принято, 39 депутатов - "за" (списочный состав законодательного собрания - 45 депутатов - прим. ТАСС)", - сообщил Ведерников.

Председатель ассоциации муниципальных образований, мэр города Черемхово Вадим Семенов сообщил, представляя законопроект, что закон сохраняет возможность прямых выборов глав муниципальных округов, но первых глав таких образований предполагается избирать местным депутатам по представлению губернатора. Кроме того, Семенов сообщил, что выборы мэра Иркутска, как административного центра региона, регулируются федеральным законодательством и глава этого муниципалитета может избираться городской думой по представлению губернатора. Также закон сохранит имеющиеся границы муниципальных образований.

В свою очередь, губернатор области Кобзев отметил, что при разработке законопроекта шли дискуссии, но в итоге все мэры муниципалитетов единогласно поддержали его. По мнению главы региона, законопроект хорошо проработан и учитывает специфику региона.

Сейчас в Иркутской области действует так называемая смешанная система местного самоуправления. По информации ассоциации, из 42 муниципальных образований второго уровня - 22 перешли на одноуровневую систему муниципальных округов, в 20 районах, включающих в себя 30 городских и 216 сельских поселений, сохраняется двухуровневая система. "Такая система значительно усложняет процесс осуществления местного самоуправления, поскольку требует применения разных подходов к определению механизмов функционирования местного самоуправления в городах, муниципальных округах и муниципальных районах, поселениях", - говорится в пояснительной записке к документу. Всего в рамках реформы планируется, что в регионе будет 10 городских и 32 муниципальных округа.

О реформе

Ранее сообщалось, что 20 марта Президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который предлагает следующие виды муниципальных образований: 1) городской округ; 2) муниципальный округ; 3) внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Субъекты РФ смогут сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, где продолжат существовать муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения, или перейти на одноуровневую - единую структуру органов местного самоуправления, где нет промежуточных уровней между населением и местными органами власти.