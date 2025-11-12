Захарова: британцы статьей FT пытались сорвать переговорный процесс по Украине

Официальный представитель МИД РФ назвала этот материал в газете скомпилированным

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Британцы статьей Financial Times (FT) о контактах глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио пытались сорвать переговорный процесс по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Эта статья Financial Times была абсолютно точно скомпилированной. Она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а, конечно, те, кто стоят за ними и над ними. А почему? Да потому, что нужно сделать все, с их точки зрения, для того, чтобы сорвать переговорный процесс", - пояснила дипломат.

Британцы, указала официальный представитель МИД РФ, сорвали переговоры и в 2022 году. "Только тогда они действовали в лоб, потому что на кону было все, потому что ведь договоренности уже были. Они были не просто в проекте, они уже вот-вот должны были выйти и появиться на свет", - отметила Захарова.

"И тогда поехал в Киев [занимавший пост премьера Великобритании] Борис Джонсон. И тогда он в ручном режиме, на своем уровне, со своими возможностями провел там работу с [Владимиром] Зеленским и с компанией. И сорвали они эти переговоры. И Зеленский дал команду - ему дали команду, а он уже ее распространил дальше - выйти из переговорного процесса", - подчеркнула официальный представитель дипведомства РФ.

"И сейчас им нужно было сделать все для того, чтобы испортить, поднагадить каким-то образом, сделать что-то - вот все, что хочешь, - лишь бы только не допустить переговорного процесса и, так сказать, набирания переговорной какой-то динамики", - резюмировала дипломат.