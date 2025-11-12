Шойгу отметил положительную динамику в отношениях России и Омана

Дружественные связи между странами достигли недавно знаковой отметки - 40-й годовщины установления дипломатических отношений, напомнил секретарь Совета Безопасности РФ

Сергей Шойгу на заседании российско-оманского стратегического диалога в Маскате © Александр Бурмистров/ ТАСС

МАСКАТ, 12 ноября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Оманом на фоне глобальных процессов демонстрируют устойчивость и приобретают положительную динамику. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на заседании российско-оманского стратегического диалога. Мероприятие проходит под председательством Шойгу и генерального секретаря Совета национальной безопасности Омана Идриса аль-Кинди.

"Дружественные связи между нашими странами достигли недавно знаковой отметки - 40-й годовщины установления дипломатических отношений. На фоне происходящих в мире глобальных трансформационных процессов наше двустороннее взаимодействие не только демонстрирует хорошую устойчивость, но и даже приобретает положительную динамику", - отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ указал, что рассчитывает обсудить перспективы укрепления российско-оманского сотрудничества в сфере безопасности. "Со мной в Омане находится большая российская межведомственная делегация, предстоят консультации рабочих групп, в ходе которых также будут подняты наиболее актуальные темы двустороннего взаимодействия", - сказал он.

Шойгу также поздравил оманского коллегу с предстоящим Национальным днем Султаната Оман. "В конце апреля состоялся исторически значимый государственный визит в Россию султана Омана Хайсама бен Тарека Аль-Саида. Он придал дополнительный импульс развитию диалога между Москвой и Маскатом по всему спектру направлений. В ходе российско-оманского саммита был подписан солидный пакет соглашений. Нацелены на реализацию достигнутых договоренностей", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Как ранее сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Оман, где обсудит с высшим руководством страны сотрудничество в сфере безопасности и развитие стратегических проектов. Запланированы встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, главой султанской канцелярии Султаном ан-Нуамани и министром иностранных дел Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.