Токаев прибыл в Совфед
Редакция сайта ТАСС
08:39
обновлено 08:45
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации в рамках государственного визита. Об этом сообщил Telegram-канал СФ.
"В рамках государственного визита в Российскую Федерацию президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации. Прямо сейчас начинается встреча в расширенном составе президента Казахстана с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко", - сообщили в Совфеде.