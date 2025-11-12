ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Токаев прибыл в Совфед

Президент Казахстана встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Редакция сайта ТАСС
08:39
обновлено 08:45
Совет Федерации
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации в рамках государственного визита. Об этом сообщил Telegram-канал СФ.

"В рамках государственного визита в Российскую Федерацию президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации. Прямо сейчас начинается встреча в расширенном составе президента Казахстана с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко", - сообщили в Совфеде. 

