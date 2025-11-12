МЭР допустило прекращение выдачи шенгена россиянам

Сроки выдачи виз затягиваются, это ожидаемо, подчеркнул директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Существует риск того, что страны ЕС полностью прекратят выдачу шенгенских виз россиянам вслед за запретом выдачи мультивиз, сообщил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в кулуарах Российского винодельческого форума.

Читайте также

Каждый раз за новой. Что известно о запрете ЕК на мультивизы для россиян

"Риск есть всегда, на самом деле. На данный момент видим, что идут какие-то постоянные ужесточения. Сроки выдачи виз затягиваются, это ожидаемо", - сказал он.

Глава департамента отметил, что спокойно относится к новости о запрете выдачи шенгенских мультивиз россиянам.

"Совершенно спокойно к этому отношусь. У нас стоят задачи приоритетные, прежде всего, по въезду в Россию туристов. И мне кажется, что в России сейчас сформированы все условия для развития туризма. Для того, чтобы можно было бы заместить европейский отдых. Он ничем не хуже", - добавил Кондратьев.

Ранее Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России.