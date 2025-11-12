МИД РФ: ЕС "притормозил" Киев с лишением русского языка защиты

Украина позднее отозвала документ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. ЕС "притормозил" Киев с принятием закона о лишении русского языка защиты в соответствии с европейской хартией. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

В октябре правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, которым предлагалось исключить русский из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Однако позднее он был отозван.

"Безоговорочная поддержка Брюсселя давно воспринимается Киевом как карт-бланш, в том числе на действия, выходящие за нормы права и морали. Но, как известно, безнаказанность порождает чувство вседозволенности. Видимо, в Киеве решили, что антироссийский ЕС согласится с очередным незаконным шагом, но просчитались. На этот раз европейцы притормозили своих подопечных", - сказал Полищук, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат также обратил внимание на заявления из Рады о том, что на такой шаг правительство пошло "под давлением неких функционеров Совета Европы, которые якобы являются "лоббистами российских интересов". "Их не смутила абсурдность такого утверждения, поскольку Россия вышла из Совета Европы еще в 2022 году", - отреагировал Полищук.

"Впрочем, не должно быть иллюзий относительно того, что отзыв законопроекта заставит Киев пересмотреть дискриминационную политику в отношении русского языка", - заключил он.

