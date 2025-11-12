Захарова: Россия осудила теракт в Исламабаде

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва неизменно выступает за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва решительно осуждает террористический акт, совершенный в столице Пакистана Исламабаде. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Нападение 11 ноября террориста-смертника на полицейский автомобиль у здания суда в Исламабаде унесло жизни по меньшей мере 12 человек, десятки жителей города ранены. Этот акт злодеяния заслуживает самого решительного осуждения", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что Москва неизменно выступает за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях. "Призываем к объединению усилий всех стран мира для совместного отпора этому варварству, - добавила она. - Выражаем глубокое сочувствие семьям погибших и всем пострадавшим в результате теракта".

Во вторник на окраине пакистанской столицы на парковке рядом с окружным судом прогремел взрыв. 12 человек погибли, 27 получили ранения. Как сообщил глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви, пытавшийся проникнуть в здание суда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с полицейским автомобилем. Власти Пакистана возложили ответственность за нападение на боевиков группировок "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Движение талибов Пакистана") и "Фитна аль-Хиндустан".