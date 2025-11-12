Путин и Токаев начали официальные переговоры в Кремле

Встреча в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Казхастана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали официальные переговоры. Встреча в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Читайте также

Торговля, космос и гуманитарное сотрудничество. Отношения РФ и Казахстана

Накануне Путин и Токаев уже встречались, но неформально. Они побеседовали в том числе за ужином в кремлевской квартире российского президента.

В числе тем переговоров, анонсированных пресс-службой Кремля, актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал также, что Путин намерен проинформировать Токаева о событиях на фронте и процессе мирного урегулирования на Украине.

В ходе государственного визита Токаева также запланированы обращение по видеосвязи к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, переговоры в расширенном составе. В заключение визита запланирован государственный обед в Грановитой палате Кремля и посещение гала-концерта в Большом театре.