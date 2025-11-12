Путин примет участие во встрече ОДКБ в Бишкеке
11:34
обновлено 12:20
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет в Бишкеке.
Российский лидер упомянул об этом, открывая переговоры в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке", - сказал Путин.
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, как ожидается, пройдет 27 ноября.
ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются шесть государств: Россия, Армения (заморозила участие), Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Киргизия в 2025 году председательствует в органах ОДКБ.