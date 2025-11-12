Дмитрия Черкашина назначили генконсулом России в Зальцбурге

Дмитрий Черкашин имеет дипломатический ранг советника 1 класса

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. МИД РФ назначил Дмитрия Черкашина генеральным консулом России в городе Зальцбург.

"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Черкашин Дмитрий Дмитриевич назначен генеральным консулом Российской Федерации в Зальцбурге, Австрийская Республика", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что Черкашин состоит на дипломатической службе с 1997 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом, в частности занимал посты в генеральном консульстве РФ в Сиэтле (1998-2002 годы), посольстве в США (2011-2017 годы), посольстве в ФРГ (2005-2010 годы, 2020-2022 годы).

Черкашин владеет английским и немецким языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.