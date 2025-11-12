Путин и Токаев обратились к форуму сотрудничества регионов РФ и Казахстана
Редакция сайта ТАСС
13:06
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев из Кремля по видеосвязи обратились к участникам Форума межрегионального сотрудничества двух стран.
Руководители двух государств собрались в дни госвизита Токаева в РФ в Андреевском зале Кремля, где установлен крупный экран для удобной связи с Уральском, где проходит мероприятие.
Форум проходит 11-12 ноября, его главной темой стало приграничное сотрудничество регионов двух стран.