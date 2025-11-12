ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин и Токаев обратились к форуму сотрудничества регионов РФ и Казахстана

Руководители двух государств вышли на связь с Уральском онлайн
13:06

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев из Кремля по видеосвязи обратились к участникам Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

Руководители двух государств собрались в дни госвизита Токаева в РФ в Андреевском зале Кремля, где установлен крупный экран для удобной связи с Уральском, где проходит мероприятие.

Форум проходит 11-12 ноября, его главной темой стало приграничное сотрудничество регионов двух стран. 

