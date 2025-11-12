Путин и Токаев вышли к прессе после переговоров в Кремле

В зале собрались представители делегаций двух стран, которые также обменяются подписанными экземплярами соглашений России и Казахстана

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вышли к журналистам, собравшимся в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Руководители двух стран вскоре подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также выступят с заявлением для прессы.

Выступления в Малахитовом фойе завершают деловую часть государственного визита президента Казахстана в Россию. Позднее Путин даст в Кремле государственный обед в честь своего гостя, а затем президенты направятся в Большой театр, на гала-концерт.