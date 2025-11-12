Ушаков: США не отказывались от достигнутых Путиным и Трампом на Аляске пониманий

Помощник президента России отметил, что они находятся в рабочем состоянии

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не отказывались от достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пониманий в Анкоридже, они находятся в рабочем состоянии. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Эти понимания [достигнутые в Анкоридже] находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался - ни американская сторона, ни, естественно, мы", - сказал Ушаков журналистам.

Поэтому, отметил он, в Кремле исходят из того, что "если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже".