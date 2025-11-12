МИД РФ: Британия и ЕС уговаривают США отказаться от дипломатии в конфликте с Украиной

Компромиссные по своей сути взаимопонимания алгоритма урегулирования кризиса вокруг Украины были достигнуты в ходе российско-американского саммита на Аляске 15 августа, отметил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук

/МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Лондон и Брюссель пытаются уговорить Вашингтон отказаться от дипломатии в пользу военного решения украинского конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Насколько можно понять, с убеждением Киева у американцев возникли трудности, а Лондон и Брюссель стали пытаться настроить Вашингтон на то, чтобы отказаться от дипломатии в пользу военного решения конфликта", - сказал дипломат.

По его словам, компромиссные по своей сути взаимопонимания алгоритма урегулирования кризиса вокруг Украины были достигнуты в ходе российско-американского саммита на Аляске 15 августа. "Они были основаны на условиях справедливого и устойчивого мира, сформулированных президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2024 года, и учитывали предложения, которые за девять дней до саммита нам передал спецпредставитель президента США [Стивен] Уиткофф, - отметил Полищук. - Американцы дали нам понять, что убедят Киев сойти с максималистских позиций и принять компромиссный алгоритм. Появилась надежда, что удалось перейти на тот этап политико-дипломатического урегулирования".

